Fenerbahçe Opet rahat kazandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Opet evinde konuk ettiği PTT'yi 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet rahat kazandı
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02 Aralık 2023 16:53
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kral

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Meryem Boz, Ergül Avcı Eroğlu, Ada Germen Korkmaz)

PTT: Hande Naz Sunar, Caffrey, Mirkovic, Savic, Yasemin Özel, Hümay Fırıncıoğlu (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Elif Su Yavuz, Özlem Tuğral, Caric)

Setler: 26-24, 25-12, 25-17

Süre: 77 dakika (33, 21, 23)

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