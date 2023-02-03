Fenerbahçe Opet, İspanya'dan galibiyetle döndü

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İspanya'nın Tenerife La Laguna takımını 3-0 yendi.



Tenerife şehrindeki Pabellon Insular de Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Opet, iyi oynadığı ilk seti 25-18 önde tamamladı.



İkinci sette her iki takımda sayılar bularak başlarken, setin sonlarına doğru etkili oynayan Fenerbahçe Opet, ikinci seti 25-20 önde bitirdi.



Üçüncü setin başlarında ev sahibi Tenerife La Laguna, daha etkili oynayan taraf olurken, setin ortalarına doğru Fenerbahçe Opet, oyunu dengeledi. Fenerbahçe Opet, son ana kadar çekişmeli geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazanmasını bildi.



D Grubu'ndaki son maçında 8 Şubat Çarşamba günü sahasında Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u ağırlayacak Fenerbahçe Opet, ilk maçta rakibine 3-1 yenilmişti.



