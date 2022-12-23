Fenerbahçe Opet, İlbank'a set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasının açılış maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
Salon: Başkent
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Engin Duman
İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç, Aysun Aygör, Aybuke Özdemir (Sinem Bayazıt, Selen Ursavaş, Aysin Yarayan)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Ergül Avcı, Buse Ünal, De Souza, Beliz Baskır, Lazareva (Cansu Çetin, Gizem Örge, Federovtseva, İpar Özay Kurt)
Setler: 10-25, 21-25, 13-25
Süre: 61 dakika (17, 24, 20)
Salon: Başkent
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Engin Duman
İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç, Aysun Aygör, Aybuke Özdemir (Sinem Bayazıt, Selen Ursavaş, Aysin Yarayan)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Ergül Avcı, Buse Ünal, De Souza, Beliz Baskır, Lazareva (Cansu Çetin, Gizem Örge, Federovtseva, İpar Özay Kurt)
Setler: 10-25, 21-25, 13-25
Süre: 61 dakika (17, 24, 20)
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