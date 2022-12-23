Fenerbahçe Opet, İlbank'a set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, İlbank'a set vermedi
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23 Aralık 2022 16:19
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasının açılış maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
 Salon: Başkent

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Engin Duman

İlbank: Eylül Karadaş, Tuğçe Öcal, Ecesu Soner, Ceren Yüzgenç, Aysun Aygör, Aybuke Özdemir (Sinem Bayazıt, Selen Ursavaş, Aysin Yarayan)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Ergül Avcı, Buse Ünal, De Souza, Beliz Baskır, Lazareva (Cansu Çetin, Gizem Örge, Federovtseva, İpar Özay Kurt)

Setler: 10-25, 21-25, 13-25

Süre: 61 dakika (17, 24, 20)

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