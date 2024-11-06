Fenerbahçe öncesi AZ Alkmaar'da sular durulmuyor

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan AZ Alkmaar, çok zorlu bir dönemden geçiyor. Geçen sezon Hollanda Ligi'nin flaş ekiplerinden biri olan Kırmızı-Beyazlılar sezonu 4. sırada tamamlamıştı.
7 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR
Alkmaar için aslında bu sene de çok iyi başladı. İlk 7 resmi maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldılar. Ligde Heerenveen'i 9-1 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tüm dikkatleri üzerlerine çektiler. Ancak sakatlıkların da etkisiyle işler bir anda tersine döndü. Kırmızı-Beyazlılar son galibiyetini 25 Eylül'de Avrupa'da Elfsborg karşısında aldı. Ardından oynadıkları 7 resmi maçta 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle tam anlamıyla dibe vurdular. Teknik direktör Maarten Martens, sakatların çokluğu nedeniyle bir türlü işleri yoluna koyamadı.
7 EKSİKLERİ VAR
Fenerbahçe karşısında sol bek Wolfe sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak. Ayrıca savunmanın deneyimli ismi Bruno Martins-Indi, yedek kaleci Sam Westerweld, orta saha oyuncuları Schouten ve Buurmeester, 4 gol-3 asistle sezonun en formda isimlerinden olan kanat oyuncusu İbrahim Sadiq ve forvet Lequincio Zeefuik, sakatlıkları nedeniyle yarın temsilcimize karşı forma giyemeyecek. Alkmaar için güzel haber ise takımın yıldızı Ruben van Bommel'in iyileşmesi ve büyük ihtimalle Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alacak olması.
7 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR
Alkmaar için aslında bu sene de çok iyi başladı. İlk 7 resmi maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldılar. Ligde Heerenveen'i 9-1 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek tüm dikkatleri üzerlerine çektiler. Ancak sakatlıkların da etkisiyle işler bir anda tersine döndü. Kırmızı-Beyazlılar son galibiyetini 25 Eylül'de Avrupa'da Elfsborg karşısında aldı. Ardından oynadıkları 7 resmi maçta 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle tam anlamıyla dibe vurdular. Teknik direktör Maarten Martens, sakatların çokluğu nedeniyle bir türlü işleri yoluna koyamadı.
7 EKSİKLERİ VAR
Fenerbahçe karşısında sol bek Wolfe sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak. Ayrıca savunmanın deneyimli ismi Bruno Martins-Indi, yedek kaleci Sam Westerweld, orta saha oyuncuları Schouten ve Buurmeester, 4 gol-3 asistle sezonun en formda isimlerinden olan kanat oyuncusu İbrahim Sadiq ve forvet Lequincio Zeefuik, sakatlıkları nedeniyle yarın temsilcimize karşı forma giyemeyecek. Alkmaar için güzel haber ise takımın yıldızı Ruben van Bommel'in iyileşmesi ve büyük ihtimalle Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alacak olması.