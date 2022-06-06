Fenerbahçe'nin Saint-Etienne'den hedefi: Denis Bouanga

Teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir haber geldi.



Fransız basınında yer alan haberde sarı-lacivertlilerin, Ligue 1'den Saint-Etienne'de forma giyen Denis Bouanga ile ilgilendiği belirtildi.



Gabonlu futbolcunun Ligue 2'de forma giymek istemediği vurgulanırken, Saint-Etienne'nin de takımdaki piyasa değeri en yüksek futbolculardan biri olan Bouanga için pazarlıklara hazır olduğu aktarıldı.



27 yaşındaki futbolcunun Lille ve Montpellier tarafından da takip edildiğinin altı çizilirken, Montpelliler'in oyuncunun maaşını ödemekte sıkıntı yaşayabileceği ifade edildi.



Geride bıraktığımız sezonda Saint-Etienne'de 37 maça çıkan Bouanga, 9 gol, 6 asistlik bir skor katkısı yaptı. Kanatlarda ve forvet hattında görev alabilen 27 yaşındaki futbolcunun, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi ise gelecek yıl sona eriyor.



