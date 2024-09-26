Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'dan 2 gollü galibiyet!

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, deplasmanda Ludogorets'i 2-0 mağlup etti. Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'yi Çekya'da konuk edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'dan 2 gollü galibiyet!
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26 Eylül 2024 00:13
Son güncelleme 26 Eylül 2024 00:15
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden Slavia Prag, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk oldu. Çekya ekibi Slavia Prag deplasmanda oynadığı maçı 2-0 kazandı.

Slavia Prag'ın gollerini 37. dakikada Matej Jurasek ve 65. dakikada Mojmir Chytil kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag bir sonraki hafta Ajax'ı ağırlayacak. Ludogorets, bir başka Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'yi Çekya'da konuk edecek.

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