Fenerbahçe'nin rakibi Hull City

Sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin rakibi Hull City
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17 Temmuz 2024 10:14
Son güncelleme 17 Temmuz 2024 10:35
Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında perşembe günü İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI PERFORMANSI

Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı.

İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi.

HULL CİTY VE FENERBAHÇE

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, "Summer Tour 2024" kapsamında hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. İngiliz ekibi İstanbul'da çıktığı ilk hazırlık maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

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