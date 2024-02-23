Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2024 14:59
Son güncelleme 23 Şubat 2024 15:55
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

Organizasyondaki temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak. Fenerbahçe, 7 Mart'taki ilk maçı Belçika deplasmanında oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanşı ise 14 Mart'ta Kadıköy'de oynayacak.

Eşleşmeler şöyle:

Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

Ajax (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere)

Molde (Norveç)-Club Brugge (Belçika)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan)

Sturm Graz (Avusturya)-Lille (Fransa)

Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya)

Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)



 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery