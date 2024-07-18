Fenerbahçe'nin orta saha planı büyük: Mateo Kovacic

Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de gündeme son olarak Manchester City'nin yıldız oyuncusu Mateo Kovacic geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin orta saha planı büyük: Mateo Kovacic
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18 Temmuz 2024 09:01
Son güncelleme 18 Temmuz 2024 09:20
Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin transferde durmaya niyeti yok. Sarı-Lacivertliler'in Manchester City'nin Hırvat orta sahası Mateo Kovacic'i gündemine aldığı belirlendi.

Yıldız futbolcuyu kiralamayı düşünen Manchester City ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN ORTA SAHA PLANI

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği ve kadroya katılması halinde Fred'le beraber kullanmayı düşündüğü ifade ediliyor.

Bu sezon İngiliz ekibiyle lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koyan Kovacic'in kontratı 2027 yılında sona erecek.

Hırvat Milli Takımı ile de 104 maçta sahaya çıkan Kovacic ülkesi adına 5 gol kaydetti.

TURNUVADA SÜRE ALDI

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hırvat futbolcu EURO 2024'te forma giydi. 3 maçta oynayan 30 yaşındaki orta saha söz konusu karşılaşmalarda skor üretemedi. 

 
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