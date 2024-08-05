Fenerbahçe'nin Lille maçında stadyumun yarısı boşaltılacak!

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin, Lille ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında stadyum yarı yarıya boşaltılacak. İşte sebebi...

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Fenerbahçe'nin Lille maçında stadyumun yarısı boşaltılacak!
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05 Ağustos 2024 18:02
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Bu kritik mücadeleler öncesi Lille Başkanı Olivier Letang, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SEYİRCİ İÇİN KARAR

Bu kritik mücadele önce Lille Başkanı Olivier Letang, yeni transferleri Aissa Mandi'nin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Letang, stadyuma gelecek seyircilerle ilgili önemli bir karar alındığını ifade etti.

Letang, Fenerbahçe maçında, Hainaut Stadyumu'ndaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olması sebebiyle 25 bin kişilik kapasitenin yalnızca 12 bininin kullanılacağını açıkladı.

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