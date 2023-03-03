Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin Kayseri kamp kadrosu belli oldu.
JOAO PEDRO GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro kadroya dahil edilirken, Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique kadroya dahil edilmedi.
JOAO PEDRO GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro kadroya dahil edilirken, Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique kadroya dahil edilmedi.
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