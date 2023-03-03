Fenerbahçe'nin Kayserispor kafilesi belli oldu!

Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.

Abone Ol
Fenerbahçe'nin Kayserispor kafilesi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2023 16:11
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerin Kayseri kamp kadrosu belli oldu.

JOAO PEDRO GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro kadroya dahil edilirken, Luan Peres, Mert Hakan, Nazım Sangare, Michy Batshuayi ve Gustavo Henrique kadroya dahil edilmedi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ