Fenerbahçe'nin istediği Bruno Henrique sakatlandı

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Bruno Henrique, Flamengo'nun Cuiaba'yı konuk ettiği maçta sakatlandı.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin istediği Bruno Henrique sakatlandı
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16 Haziran 2022 10:22
Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu yönünde ciddi haberler gelen Bruno Henrique sakatlandı.

Henrique, Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Cuiaba'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başladı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan Bruno Henrique, yerini Vitinho'ya bıraktı.

Kulüp, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise dizinden sakatlanan Bruno Henrique'nin son durumunun yapılan kontrollerden sonra netlik kazanacağını belirtti. 

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