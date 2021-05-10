Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega imzaladı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu konuşulan Moussa Marega'yı kadrosuna kattığını açıkladı.a



Porto ile sözleşmesinin sonuna gelen 30 yaşındaki Malili oyuncu, Al Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Al Hilal'in bu hamlesinin ardından sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis ile yeni kontrat imzalamaması bekleniyor.



Moussa Marega, Porto'da 190 maça çıktı ve 72 gol, 33 asistlik performans sergiledi.



