Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega imzaladı

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Moussa Marega'nın yeni takımı Al Hilal oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega imzaladı
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10 Mayıs 2021 01:28
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu konuşulan Moussa Marega'yı kadrosuna kattığını açıkladı.a

Porto ile sözleşmesinin sonuna gelen 30 yaşındaki Malili oyuncu, Al Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Al Hilal'in bu hamlesinin ardından sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis ile yeni kontrat imzalamaması bekleniyor.

Moussa Marega, Porto'da 190 maça çıktı ve 72 gol, 33 asistlik performans sergiledi.



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