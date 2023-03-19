Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin 35. dakikada Diego Rossi ile bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.



İrfan Can Kahveci'nin ortasında Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücumcusu Diego Rossi, arka direkte kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.



Yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Mete Kalkavan, golü iptal etti.



Fenerbahçeli futvolcular, golün geçerli olduğu yönünde itirazda bulundu ancak hakem Kalkavan mücadeleyi devam ettirdi.





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