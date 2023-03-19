Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü

Fenerbahçe'nin Diego Rossi ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'nin golü VAR'dan döndü
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19 Mart 2023 19:43
Fenerbahçe'nin 35. dakikada Diego Rossi ile bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi.

İrfan Can Kahveci'nin ortasında Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücumcusu Diego Rossi, arka direkte kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.

Yaklaşık 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Mete Kalkavan, golü iptal etti. 

Fenerbahçeli futvolcular, golün geçerli olduğu yönünde itirazda bulundu ancak hakem Kalkavan mücadeleyi devam ettirdi. 

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