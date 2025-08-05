Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Feyenoord karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı.
5 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Diego Carlos, Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic ve İsmail Yüksek, teknik heyet tarafından kamp kadrosuna dahil edilmedi.
KADRODA YOK AMA KAFİLEYE DAHİL EDİLDİ
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Mert Hakan Yandaş ise, kadroda yer almamasına rağmen takımı yalnız bırakmayacak. Kaptan futbolcu, Hollanda kafilesine dahil edildi ve maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yer alacak.
5 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, Diego Carlos, Cengiz Ünder, Ognjen Mimovic ve İsmail Yüksek, teknik heyet tarafından kamp kadrosuna dahil edilmedi.
KADRODA YOK AMA KAFİLEYE DAHİL EDİLDİ
Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Mert Hakan Yandaş ise, kadroda yer almamasına rağmen takımı yalnız bırakmayacak. Kaptan futbolcu, Hollanda kafilesine dahil edildi ve maç öncesi düzenlenecek basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yer alacak.