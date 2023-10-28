29 Ekim

Fenerbahçe'nin dinamosu: Fred

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Fred takımın orta sahadaki dinamosu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'nin dinamosu: Fred
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28 Ekim 2023 13:40
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred takımın orta sahadaki dinamosu olduğunu bir kez daha ispat etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets karşısında 63 dakika oyunda kalıp skora direkt katkı yapmasa da Fred performanbıyla göz kamaştırdı. Enerjisinin yanında Ludogorets'e karşı yüzde 92 gibi yüksek pas yüzdesi ile oynayan Fred ikili mücadelelerden hiç kaçmamasına rağmen maçı faul bile yapmadan tamamladı.



RESİTAL SUNMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan Fred pozisyonuna göre ligin rakip ceza sahasına en çok giren isimlerinden birisi. Fred oynadığı 12 resmi maçta ise 4 asist yaptı. Hem hücumda hem de savunmada neredeyse aynı oranda gözüken Brezilyalı yüksek top tekniğini kondisyonuyla birleştirmeyi başararak taraftarlarına resital sunmaya devam ediyor. 

 
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