Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika temsilcisi, bu maç öncesi formuyla dikkat çekiyor.
LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ
1897 yılında kurulan ve 1904-1935 yılları arasında 11 kez Belçika şampiyonu olan Union Saint-Gilloise, 1973 yılında 1'inci Lig'den düştü ve 48 yıl aranın ardından tekrardan 1'inci Lig'e yükselerek adından söz ettirmeye başladı. Bu sezon 1'inci Lig'de çıktığı 28 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, en yakın rakibi Anderlecht'in 11 puan önünde 58 puanla ilk sırada yer alıyor. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantileyen Saint-Gilloise, ilk 6 sıradaki takımın katılacağı Şampiyonluk Turu'na avantajlı girecek. Belçika, ekibi lig, kupa ve Avrupa dahil olmak üzere çıktığı son 23 resmi maçta tek mağlubiyet alarak ciddi bir form grafiği yakalamış durumda.
BELÇİKA EKİBİNDE SON DURUM
Belçika ekibinde Loic Lapoussin, sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığının ardından takıma pazartesi günü dönmesi beklenen Kevin Mac Allister'ın ise idmanlara başlamak için 1-2 güne daha ihtiyacı olduğu ve Fenerbahçe maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Belçika Ligi'nde hafta sonu oynanan Leuven karşılaşmasında sakatlanan Lazare Amani'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Belçika ekibinde uzun süreli sakatlıkları bulunan Kevin Rodriguez ve Fedde Leysen'in ise Fenerbahçe karşısında oynaması beklenmiyor.
İKİ İSİM GÖZE ÇARPIYOR
Belçika ekibinin bu sezon yakaladığı çıkışta iki isim sergilediği performansla dikkat çekiyor. Saint-Gilloise'nın İspanyol orta sahası Cameron Puertas bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 8 gol atarken, 19 da gol pası verdi. Union Saint-Gilloise'de Cezayirli santrforu Mohamed Amoura ise 36 maçta 22 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Öte yandan Belçika'da Gustaf Nilsson da dikkat edilmesi gereken bir diğer isim.
LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ
1897 yılında kurulan ve 1904-1935 yılları arasında 11 kez Belçika şampiyonu olan Union Saint-Gilloise, 1973 yılında 1'inci Lig'den düştü ve 48 yıl aranın ardından tekrardan 1'inci Lig'e yükselerek adından söz ettirmeye başladı. Bu sezon 1'inci Lig'de çıktığı 28 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, en yakın rakibi Anderlecht'in 11 puan önünde 58 puanla ilk sırada yer alıyor. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantileyen Saint-Gilloise, ilk 6 sıradaki takımın katılacağı Şampiyonluk Turu'na avantajlı girecek. Belçika, ekibi lig, kupa ve Avrupa dahil olmak üzere çıktığı son 23 resmi maçta tek mağlubiyet alarak ciddi bir form grafiği yakalamış durumda.
BELÇİKA EKİBİNDE SON DURUM
Belçika ekibinde Loic Lapoussin, sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığının ardından takıma pazartesi günü dönmesi beklenen Kevin Mac Allister'ın ise idmanlara başlamak için 1-2 güne daha ihtiyacı olduğu ve Fenerbahçe maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Belçika Ligi'nde hafta sonu oynanan Leuven karşılaşmasında sakatlanan Lazare Amani'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Belçika ekibinde uzun süreli sakatlıkları bulunan Kevin Rodriguez ve Fedde Leysen'in ise Fenerbahçe karşısında oynaması beklenmiyor.
İKİ İSİM GÖZE ÇARPIYOR
Belçika ekibinin bu sezon yakaladığı çıkışta iki isim sergilediği performansla dikkat çekiyor. Saint-Gilloise'nın İspanyol orta sahası Cameron Puertas bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 8 gol atarken, 19 da gol pası verdi. Union Saint-Gilloise'de Cezayirli santrforu Mohamed Amoura ise 36 maçta 22 kez fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı. Öte yandan Belçika'da Gustaf Nilsson da dikkat edilmesi gereken bir diğer isim.
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