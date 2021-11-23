Fenerbahçe'nin derbi özel tişörtleri satışa çıktı

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi zaferini sembollayen özel tişöertleri satışa çıktı.Deplasmanda uzun bir sürenin ardından Galatasaray'a üstünlük kuran Fenerbahçe'de maçın anısına yapılan özel tişörtlerin satışa çıktığı açıklandı. Maçın tarihin yer aldığı ve ünlü Squid Game dizisinin unutulmaz repliklerinden "Bir oyuncu elendi" yazısı da dikkat çekiyor.Fiyatı 89,95 TL olan tişörtlere sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.