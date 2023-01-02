Fenerbahçe'nin, Antalya kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Joao Pedro, Enner Valencia ve Luan Peres maç kadrosunda yer almadı.
Sakatlığını atlatan genç yıldız Arda Güler ise kafileye dahil edildi. 17 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son maçına 12 Kasım'daki Giresunspor mücadelesinde çıkmıştı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Joao Pedro, Enner Valencia ve Luan Peres maç kadrosunda yer almadı.
Sakatlığını atlatan genç yıldız Arda Güler ise kafileye dahil edildi. 17 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son maçına 12 Kasım'daki Giresunspor mücadelesinde çıkmıştı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.
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