Fenerbahçe'nin 3 yerli futbolcusundan Mourinho kararı!

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim süreci ve Jose Mourinho'nun geleceğine dair belirsizlikler, kulüpte tansiyonu yükseltti.



Eylül ayında yapılması planlanan kongre öncesi muhalefet kanadının imza kampanyası sürerken, yönetimin Mourinho ile yolları ayırmak istediği ancak Portekizli teknik adamın tazminat talebi nedeniyle sürecin tıkandığı ifade ediliyor.



Mourinho'nun durumuna netlik kazandırılamaması, transfer planlamalarını da sekteye uğratıyor. Kaleci, stoper, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör belirsizliği nedeniyle somut adım atamıyor.



KOSTIC VE SKRINIAR'IN DURUMU MOURINHO'YA BAĞLI



Öte yandan Milan Skriniar ve Filip Kostic gibi kiralık oyuncuların durumu da hocanın kalıp kalmayacağına göre şekillenecek. Mourinho ile yola devam edilirse gönderilmesi planlanan bazı oyuncuların, yeni bir teknik adamın gelmesi halinde kadroda kalabileceği belirtiliyor.



MOURINHO KALIRSA AYRILMAYI DÜŞÜNÜYORLAR



Takım içindeki huzursuzluk da dikkat çekiyor. İddialara göre; İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek, Jose Mourinho'nun tutumundan rahatsızlık duyuyor. Bu üç oyuncunun, Portekizli çalıştırıcının görevde kalması durumunda ayrılığı gündeme alabileceği öne sürülüyor.



