Fenerbahçe'nin 26 yıllık 'Trabzonspor' serisi sona erdi

Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, rakibine ligde 26 maç aradan sonra evinde kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 26 yıllık 'Trabzonspor' serisi sona erdi
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04 Kasım 2023 23:34
Son güncelleme 04 Kasım 2023 23:35
Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, rakibine ligde 26 maç aradan sonra evinde yenilmiş oldu.

Kadıköy'de oynanan son 26 lig maçında rakibine karşı 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından rakibine ilk kez yenildi. Fenerbahçe aynı zamanda 26 maç sonra bir lig maçında rakibinden 3 gol yedi.

 

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