FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ MOSES;

"HER YERDE OYNARIM, FARK ETMEZ"

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Uzun bir süredir Moses'in kiralık transferi için Chelsea ile görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun kiralık transferi için Londra temsilcisi ile anlaştı ve Moses'i da transfer için ikna etti.Chelsea ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona erecek olan Moses, kariyerinde Crystal Palace, Wigan, Liverpool, Stoke City ve West Ham United formalarını giydi. Chelsea'nin 2010 yılında 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Wigan'dan transfer ettiği Moses, 38 kez giydiği Nijerya Milli Takımı'nda 12 golün altına imza attı.Kariyerine forvet olarak başlayan ancak sonraki yıllarda orta saha ve sağ bek mevkisinde forma giyen 28 yaşındaki Moses, orta saha sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebiliyor.Daha önce verdiği bir röportajında oyun içerisinde her mevkide forma giyebileceğini ifade eden Moses, "Ön tarafta her yerde oynarım, sol kanatta, sağ kanatta ve forvet arkasında" ifadelerini kullanmıştı.