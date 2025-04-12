Fenerbahçe, Lucas Perri için Lyon'la anlaştı

Fenerbahçe, Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri ile büyük oranda anlaşırken, transfer için 6 milyon Euro bonservis teklif etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Lucas Perri için Lyon'la anlaştı
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12 Nisan 2025 10:54

Fenerbahçe sezon sonunda Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanırken yeni kalecisini ise Fransa'da buldu.

Sezon sonunda Dominik Livakovic'le yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertliler Hırvat eldivenin yerini Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri'yle doldurmayı planlıyor.Bu bağlamda çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim hafta içinde Lyon'a teklifte bulundu.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

Lyon'dan sonra Perri'yle de görüşme yapan Fenerbahçe, teklifini sambacıya da sundu. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, hem Lyon'la hem de Perri'yle büyük oranda anlaştı.

"FENERBAHÇE PERRİ İLE ANLAŞMAYA YAKIN"

Fransız medyası da bu yaşanan transfer gelişmesini manşetlerine taşıdı ve "Fenerbahçe, Perri'yle ve Lyon'la anlaşmaya yakın" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin Perri için Lyon'a 6 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro da bonus önerdiği belirtildi.

GALATASARAY MUSLERA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜYORDU

Brezilyalı kaleciye de senelik 3 milyon euro teklif edildi. Galatasaray, Perri'yi Muslera'nın yerine düşünüyordu. Ancak Fenerbahçe, işi bitirmeye çok yakın. 

 
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