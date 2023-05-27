Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, sezonu şampiyon tamamladı

Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Bupiliç Süper Ligi'ni şampiyonlukla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, sezonu şampiyon tamamladı
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27 Mayıs 2023 16:02
Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, sezonu şampiyonlukla taçlandırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Bupiliç Süper Ligi 2023 sezonu, İstanbul'da yapılan 6. etap play-off final müsabakalarıyla sona erdi.

Gülpembe Özkaya, Özge Yılmaz, Zeynep Duran ve Parinaz Hajilou'dan oluşan Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, ligi zirvede bitirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan, Fenerbahçe Erkek Masa Tenisi Takımı da sezonu 5. olarak tamamladı.

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