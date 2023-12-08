Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajer Arzu Özyiğit görevinden ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda ayrılık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2023 14:39
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda genel menajer Arzu Özyiğit ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019'dan bu yana kulübümüzün kadın basketbol şubesinde genel menajerlik görevini üstlenen Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'mızdaki görevinden ayrılmıştır." denildi.

Sarı-lacivertli ekipte FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Arzu Özyiğit'e verdiği emekler için teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery