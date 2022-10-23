Fenerbahçe, Kadıköy'de bir ilk yaşadı

Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek zirve yolunda büyük bir adım atan Fenerbahçe, bu sezon ligde iç sahada en az gol attığı maçı geride bıraktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Kadıköy'de bir ilk yaşadı
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23 Ekim 2022 11:46
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında bu sezon evinde ligdeki en az gol attığı maçı yaşadı.

Seyircisi önünde sırasıyla Ümraniyespor'a 3, Adana Demirspor'a 4, Kayserispor'a 2, Alanyaspor ve Karagümrük'e ise 5 gol atan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir filelerini ise 1 kez havalandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe, ligde evinde oynadığı 6. maçta da rakip fileleri boş geçmedi.

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