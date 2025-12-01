Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki U19 derbisinde kavga!

Fenerbahçe U19 ile Galatasaray U19 arasında oynanan derbi karşılaşması sonrasında kavga çıktı.
Ev sahibi Fenerbahçe, ezeli rakibi ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazandı. Karşılaşmanın bitiminde iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.
Araya giren antrenörler ve bazı futbolcular, kavganın son bulmasını sağladı.
