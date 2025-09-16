16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 19. randevuda

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 19. kez ligde kozlarını paylaşacak.

calendar 16 Eylül 2025 13:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ile Alanyaspor ligde 19. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında 17 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 19. kez ligde mücadele edecek.

İki ekibin bugüne kadar 18 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 39 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.


- İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez İstanbul'da karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 20 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.

- En farklı galibiyetler

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

- Fenerbahçe son mağlubiyetini evinde yaşamıştı

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.

Rakibiyle oynadığı son 7 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 21 gol gönderirken 5 gol yedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.