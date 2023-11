13. dakikada maçtaki ilk tehlike Fatih Karagümrük kalesinde yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin baskısı sonrasında topu kapan İsmail Yüksek, soldan ceza sahasına giren Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



24. dakikada Oosterwolde'nin ceza sahasına gönderdiği uzun pasta Dzeko, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye indirdi. Bu futbolcu düzeltip sert bir şut çıkardı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.



34. dakikada Tadic'le verkaç yaparak ceza yayı önüne gelen Szymanski'nin plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.



35. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun sert şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.



39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Güven Yalçın'ın 2 kişiyi geçip verdiği pasta topla buluşan Mendes, soldan hareketlenen Can Keleş'i gördü. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcu kaleci Livakovic'i geçip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kale çizgisi üzerindeki Ferdi'nin bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-1.



Mücadelenin ilk yarısı VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Crespo'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen İrfan Can Kahveci'ye Dituro'nun müdahalesi sonrasında hakem Arka Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.



48. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu köşeye sert bir vuruşla skora eşitlik getirdi: 1-1.



49. dakikada bu kez Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ tarafta topla buluşan Eysseric, ceza sahası içindeki Güven Yalçın'a pasını aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden sert şutunda kaleci Livakovic uzanarak gole engel oldu.



58. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Szymanski'yi topla buluşturdu. Son çizgiye inen bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Tadic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.



Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Ülker



Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay



Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic (Dk. 88 King), Dzeko (Dk. 74 Batshuayi)



VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi (Dk. 77 Nazım Sangare), Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 69 Sturaro), Mendes, Rohden (Dk. 78 Serdar Dursun), Eysseric, Cen Keleş (Dk. 77 Lasagna), Güven Yalçın



Goller: Dk. 39 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 48 (Penaltıdan) ve Dk. 58 Tadic (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 34 Ceccherini, Dk. 47 Dituro, Dk. 56 Levent Mercan, Dk. 81 Dresevic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+2 Crespo, Dk. 68 Szymanski, Dk. 87 Tadic, Dk. 90+1 Cengiz Ünder, Dk. 90+5 Samet Akaydin (Fenerbahçe)





Süper Lig'in 13. haftasında İsmail Kartal'ın ekibiile Alpaslan Erdem'in yönetimindekikarşı karşıya geldi.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken golleri; 48. dakikada penaltıdanve 58. dakikada yinekaydetti.Konuk ekip Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 39. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürürken, Fatih Karagümrük 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u ağırlarken, Fatih Karagümrük sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncularından Bright Osayi-Samuel'i cezası, Miha Zajc'ı ise hafif sakatlığı nedeniyle kadroya almadı.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Mert Müldür ve cezası biten İsmail Yüksek'i görevlendirdi.VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek-Miguel Crespo ikilisini görevlendiren deneyimli teknik adam, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i bozmadı. Kartal, gol yollarında da Edin Dzeko'ya güvendi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Yusuf Kocatürk, Necat Aydın, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise kulübede forma bekledi.Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc önemli müsabakada yer alamadı.Bu isimlerin yanı sıra sakatlıklarını atlatan ancak henüz hazır olmayan Fred Rodrigues ile Alexander Djiku da kadroya alınmadı.Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, sakatlık nedeniyle kadroda yer bulamadı.Milli ara öncesinde düzenli forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, milli takımdan kalma hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.Fenerbahçe'nin milli bek oyuncusu Mert Müldür, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de başlayacak.Sarı-lacivertlilerle bu sezon ilk 11'de tek maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında çıkan Mert, grup aşamasında ise kadroya yazılmamıştı.Ligde bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olarak kısa süreler alan 24 yaşındaki oyuncu, ligde ilk kez 11 heyecanı yaşayacak.Fenerbahçe'nin Norveçli hücumcusu Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuştu.Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve gol yollarında taraftarın beğenisini toplayan 31 yaşındaki oyuncu, uzun süreli sakatlığının ardından Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü.King, söz konusu süreçte Avrupa'da 2, ligde ise 5 olmak üzere toplamda 7 maçı kaçırdı.Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını VavaCars Fatih Karagümrük maçında da yalnız bırakmadı.Sezon başından beri tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertliler, soğuk havaya rağmen fire vermedi.Maç öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 2 değişiklik yaptı.Kırmızı-siyahlılarda Emre Bilgin'in yerine sakatlıktan dönen Matias Dituro ve Nazım Sangare'nin yerine ise Ryan Mendes ilk 11'de görevlendirildi.Maçın 36. dakikasında Sebastian Szymanski'nin frikiği üst direkten oyun alanına geri döndü. Atağın devamında Mert Müldür'ün yerden sert ortasında Szymanski, altıpastan fileleri bulamadı.Maçın 39. dakikasında hızlı gelişen Karagümrük hücumunda sol çaprazdan ceza alanına giren Can Keleş, kaleciden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.İlk yarının sonunda Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile atak yapmaya çalıştığı sırada Arda Kardeşler ilk yarıyı bitirdi. Bu karar sonrası Fenerbahçeli futbolcular, Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.İkinci yarının ilk dakikalarında sol kanattan Crespo'nun yaptığı ortaya yükselmek isteyen İrfan Can Kahveci, ceza alanında kaleci Dituro'nun müdahalesi ile yerde kaldı kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı.Topun başında geçen Dusan Tadic, 48. dakikada kaleci Dituro'nun köşeyi bilmesine rağmen topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.Maçın 54. dakikasında Samet Akaydin'in ceza alanında yaptığı müdahale sonrası Fatih Karagümrüklü oyuncular penaltı bekledi. VAR ile görüşen hakem Arda Kardeşler devam kararı verdi.Maçın 58. dakikasında Fenerbahçe, Tadic'in golüyle 2-1 öne geçti. Orta alanda topu kapan İrfan Can'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Szymanski içeri çevidi, Tadic topu boş ağlara gönderdi.Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.