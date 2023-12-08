Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya devre arası transfer dönemi için kolları sıvarken taraftarları coşturacak hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-Lacivertliler'in listesinde Manchester United'dan Anthony Martial ve Benfica'dan Florentino Luis bulunuyor.
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Sarı-Lacivertliler'in listesinde Manchester United'dan Anthony Martial ve Benfica'dan Florentino Luis bulunuyor.
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