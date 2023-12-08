Fenerbahçe iki yıldızın peşinde!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için kolları sıvarken taraftarları coşturacak hamleler yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde Manchester United'dan Anthony Martial ve Benfica'dan Florentino Luis var...

Abone Ol
Fenerbahçe iki yıldızın peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2023 11:05
Son güncelleme 08 Aralık 2023 11:09
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya devre arası transfer dönemi için kolları sıvarken taraftarları coşturacak hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertliler'in listesinde  Manchester United'dan Anthony Martial ve Benfica'dan Florentino Luis bulunuyor. 

HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery