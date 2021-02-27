Fenerbahçe HDI Sigorta, Arhavi'ye set vermedi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Arhavi'ye set vermedi!
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27 Şubat 2021 16:28
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: Burhan Felek Vestel 

Hakemler: Mehmet Topal, Onur Coşkun

Fenerbahçe HDI Sigorta: Stanicki, Hasan Sıkar, Nwachukwu, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Caner Pekşen (Ahmet Karataş) 

Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü)

Setler: 25-19, 25-14, 25-16

Süre: 67 dakika (24, 19, 24)



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