Fenerbahçe - Hatayspor rekabetinde çarpıcı rakam!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor ile 9. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Hatayspor rekabetinde çarpıcı rakam!
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04 Ocak 2025 14:34
Son güncelleme 04 Ocak 2025 14:35
Fenerbahçe, Süper Lig'de 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor ile 9. kez karşılaşacak.

İki takım, ligde bugüne kadar biri Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetiyle sonuçlanan 8 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde rakibiyle oynadığı karşılaşmaların birinde sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, kalan 7 maçtan ise galibiyete uzanan taraf oldu.

Süper Lig'e ilk kez 2020-2021 sezonunda yükselen Hatayspor, sarı-lacivertli rakibiyle lig tarihinde oynadığı ilk maçında Ülker Stadı'ndan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinin tamamını Fenerbahçe kazandı.

- Fenerbahçe 19 gol attı, 4 gol yedi

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında ligde golcü bir performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ettiği 7 maçta kaleyi 19 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakibinin 4 gol bulmasına izin verdi.

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