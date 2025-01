Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 69 ve 71. dakikalarda Youssef En-Nesyri, 74. dakikada Edin Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun kaydetti.Adana Demirspor'da Yusuf Barasi 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Ligdeki son golünü Fenerbahçe'ye atan Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.Sarı lacivertlilerde maça yedek kulübesinde başlayan Dusan Tadic, 66. dakikada oyuna dahil oldu. Sırp yıldız, 69 ve 71. dakikadalarda yaptığı asistlerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.Fenerbahçe bu galibiyetle ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Adana Demirspor ise üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.Fenerbahçe bu galibiyetinin ardından puanını 45'e yükseltti ve puan kaybı yaşayan lider Galatasaray'la farkı 6 puana indirdi. Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile oynayacak. Adana Demirspor ise Rizespor'a konuk olacak.Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe'de son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor maçına İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Fred Rodrigues, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Youssef En-Nesyri, Levent Mercan, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın 11'iyle çıktı.Konuk ekibin yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Dusan Tadic ve Cenk Tosun yer aldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen hafta deplasmanda 3-2 galip geldikleri TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 ismi değiştirdi.Portekizli teknik adam, TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'a kaleyi emanet ederken, söz konusu mücadelede 11'de oynayan Çağlar Söyüncü ve Dusan Tadic'i bu karşılaşmada yedek kulübesine aldı, yerlerine Levent Mercan ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi.Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 1-0 yenildikleri Gaziantep FK maçının kadrosuna göre Fenerbahçe karşısında 2 değişikliğe gitti.Mavi-lacivertliler, Fenerbahçe karşısında sahaya Deniz Eren Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Barası ve Nabil Alioui 11'iyle çıktı.Adana Demirspor'da yedek kulübesinde Murat Eser, Vedat Karakuş, Abat Aimbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak ve Kadir Karayiğit yer aldı.Teknik direktör Mustafa Dalcı, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapan Osman Kaynak ve Abat Aimbetov'un yerine Jovan Manev ve Nabil Alioui'ye şans verdi.Fenerbahçe taraftarı, statta kendisine ayrılan yeri doldurdu. Adana Demirspor taraftarı da önceki maçlara göre bu karşılaşmaya ilgi gösterdi.Maç öncesi Adana Demirsporlu taraftarlar, "Görün, Duyun, Bilin! Demirspor'u karanlığa gömmeyin" yazılı büyük bir pankart açtı.Adana Demirsporlu futbolcular da seremoniye üzerinde "Bir ailede büyümek her çocuğun hakkıdır. Haydi Adana koruyucu aile olalım" yazılı pankartla çıktı.İki takım da mücadeleye kontrollü başladı. Adana Demirspor, ilk dakikalarda tempoyu yükseltmek isteyen Fenerbahçe'ye izin vermedi. Sarı lacivertli takımın ilk ciddi atağı 11. dakikada geldi.Fenerbahçe'nin ilk ciddi atağı 11. dakikada geldi. Djiku'nun pasıyla sol kanattan son çizgiye inen Filip Kostic, yerden pasını çıkardı. Edin Dzeko'nun sol ayağıyla gelişine vuruşu üstten auta gitti.Sarı lacivertli takım, 13. dakikada bir kez daha etkili geldi. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Szymanski ortaladı. Kale önünde topa iyi yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşu üstten dışarı gitti.Fenerbahçe 24. dakikada gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'den pası alan Fred, rakip yarı alanın sağından ceza sahasına iyi bir orta kesti. Kale önünde En-Nesyri'nin tekte vuruşu üst direkten oyun alanına geri geldi.Sarı lacivertli takım, yine etkili geldi. İrfan Can Kahveci'nin yay üzerinden sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruş kaleci Deniz'de kaldı.Adana Demirspor 33. dakikada kontrataktan gol aradı. Barasi'nin savunma arkasına gönderdiği topu İzzet Çelik iyi kontrol etti ve bekletmeden sağdan bindirme yapan Alioui'ye bıraktı. Onun vuruşunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.İlk yarıda başka bir pozisyon olmadı ve oyuncular soyunma odasına 0-0'la girdi.Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında 50. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ancak bu gol VAR'dan iptal edildi. Bu dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Maestro'dan topu aldı ve topu ileriye doğru oynadı. Topu alan Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı futbolcu, topu ağlara gönderdi. Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e Maestro'ya faul olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Meler, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve En-Nesyri'nin golünü iptal etti.Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Mücadelenin 56. dakikasında orta sahada yaşanan Yusuf Barasi - Mert Müldür mücadelesi sonrası hakem Halil Umut Meler, Barasi'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyet, bu karara itirazda bulundu. Hakem Meler'in kararı değişmedi.Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol de iptal edildi. Fenerbahçe, 63. dakikada İrfan Can Kahveci ile öne geçti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Hakem Meler, pozisyon içerisinde Youssef En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığını işaret ederek golü iptal etti.Fenerbahçe, aradığı golü 69. dakikada buldu. Szymanski'nin pasını soldan kontrol eden Dusan Tadic, ceza sahasına topu gönderdi. Penaltı noktasında bulunan En-Nesyri gelişine sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.En-Nesyri duble yaptı, Fenerbahçe skoru 2-0'a çıkardı. Mert Müldür'ün savunma arkasına gönderdiği topu Tadic, sol ayağıyla bekletmeden içeri doldurdu. Kale önünde bulunan En-Nesyri düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe, 74. dakikada farkı 3'e çıkardı. Topu soldan son çizgiye iyi taşıyan En-Nesyri, yerden penaltı noktasına çevirdi. Kaleci Deniz'den seken top Dzeko'nun önüne düştü. Dzeko topu göğsüyle önüne alıp sağ köşe yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe, Cenk Tosun'un golüyle farkı 4'e çıkardı. Amrabat'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Cenk Tosun, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.Son bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.4. dakikada İrfan Can Kahveci'nin Szymanski'ye derinlemesine pasında kaleci Deniz Dönmezer topa hakim oldu.13. dakikada Szymanski'nin sol köşeden kullandığı kornerde yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.24. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin vuruşunda, top üst direkten geri döndü.33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İzzet Çelik'in ceza sahası dışına pasında çizgi üzerinde Alioui'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan top geri döndü.38. dakikada Alioui'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Tolga Kalender'in vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.42. dakikada Dzeko'nun İrfan Can Kahveci'ye doğru gönderdiği top yerden sekince Abdulsamet Burak'ın ters vuruşunda, top direğin yanından kornere çıktı.50. dakikada Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin ceza sahası çizgisi üstünde vuruşunda, top direğe çarpıp ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, Fenerbahçe atağı başlarken İrfan Can Kahveci'nin Maestro'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.63. dakikada ceza sahasında En-Nesyri vurmadan önce araya giren Tolga Kalender'in müdahalesiyle topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etme kararı aldı.69. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Tadic'in ortasında ceza sahasında En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-171. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Tadic'in ceza sahası içinde aşırtma ortasında kale sahasında yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meyin yuvarlak ağlara gitti: 0-274. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. Sol kanattan En-Nesyri'nin ortasında topu göğsüyle yumuşatan Dzeko'nun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-390+2. dakikada Fenerbahçe 4'üncü gole ulaştı. Amrabat'ın sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4: Yeni Adana: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar: Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender (Dk. 66 Ozan Demirbağ), Manev, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Dk. 80 Aksel Aktaş), İzzet Çelik (Dk. 80 Bünyamin Balat), Maestro (Dk. 90+1 Burhan Ersoy), Yusuf Barası, Alioui (Dk. 46 Aimbetov): İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Levent Mercan, Oğuz Aydın (Dk. 66 Tadic), Fred, Szymanski, Kostic (Dk. 46 Osayi-Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 72 Amrabat), En-Nesyri, Dzeko (Dk. 76 Cenk Tosun): Dk. 69 ve 71 En-Nesyri, Dk. 74 Dzeko, Dk. 90+2 Cenk Tosun (Fenerbahçe): Dk. 56 Yusuf Barası (Adana Demirspor): Dk. 31 Djiku, Dk. 70 Jose Mourinho (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 34 İzzet Çelik (Adana Demirspor)