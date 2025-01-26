Fenerbahçe - Göztepe öncesi gerginlik!

Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi Kadıköy'de iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Göztepe öncesi gerginlik!
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26 Ocak 2025 17:45
Süper Lig'in 21. haftasındaki Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesinde gerginlik yaşandı.

Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları Kadıköy'de, stadyum çevresinde karşı karşıya geldi.

Polis, yaşanan gerginliğin ardından olaylara müdahalede bulundu.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada da taraftar grupları arasında gerginlik yaşanmıştı.







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