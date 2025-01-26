Fenerbahçe - Göztepe öncesi gerginlik!

Süper Lig'in 21. haftasındaki Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesinde gerginlik yaşandı.
Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları Kadıköy'de, stadyum çevresinde karşı karşıya geldi.
Polis, yaşanan gerginliğin ardından olaylara müdahalede bulundu.
Fenerbahçe ile Göztepe arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada da taraftar grupları arasında gerginlik yaşanmıştı.
Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları Kadıköy'de, stadyum çevresinde karşı karşıya geldi.
Polis, yaşanan gerginliğin ardından olaylara müdahalede bulundu.
Fenerbahçe ile Göztepe arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada da taraftar grupları arasında gerginlik yaşanmıştı.