Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasında finale yükselecek takım belli oluyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
İki takım arasındaki seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor. Bu maçı kazanacak takım, finalde VakıfBank'ın rakibi olacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
İki takım arasındaki seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor. Bu maçı kazanacak takım, finalde VakıfBank'ın rakibi olacak.