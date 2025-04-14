Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde son perde!

Voleybolda Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde son perde!
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14 Nisan 2025 00:53
Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasında finale yükselecek takım belli oluyor.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İki takım arasındaki seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor. Bu maçı kazanacak takım, finalde VakıfBank'ın rakibi olacak.

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