Fenerbahçe, Gabigol'de geri adım attı

Yıldız forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Gabriel Barbosa transferinde kulübü Flamengo'nun yüksek talepleri sebebiyle geri adım attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe, Gabigol'de geri adım attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2022 15:01
Fenerbahçe'nin hayallerini süsleyen Gabigol konusunda Flamengo ile yapılan pazarlıklarda bir türlü ilerleme sağlanamadı.



Yıldız futbolcunun menajeriyle yürütülen görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmasına rağmen Brezilya ekibi, takımın en önemli oyuncusu olarak gördüğü Gabigol'u astronomik bir teklif gelmediği sürece kaybetmek istemiyor.

Fenerbahçe'nin bonservisinin yarısını alma önerisi, Kırmızı-Siyahlılar tarafından geri çevrildi. Flamengo'nun sadece Diego Rossi'nin yanı sıra 15 milyon euroluk bir teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Ancak bu kadar yüksek rakam ödemeyi düşünmeyen Fenerbahçe'nin beklemeye geçtiği kaydedildi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ