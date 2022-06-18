Fenerbahçe, Gabigol'de geri adım attı

Fenerbahçe'nin hayallerini süsleyenkonusundaile yapılan pazarlıklarda bir türlü ilerleme sağlanamadı.Yıldız futbolcunun menajeriyle yürütülen görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmasına rağmen Brezilya ekibi, takımın en önemli oyuncusu olarak gördüğüastronomik bir teklif gelmediği sürece kaybetmek istemiyor.Fenerbahçe'nin bonservisinin yarısını alma önerisi, Kırmızı-Siyahlılar tarafından geri çevrildi. Flamengo'nun sadecebir teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Ancak bu kadar yüksek rakam ödemeyi düşünmeyenkaydedildi.