Fenerbahçe, Gabigol'de geri adım attı

Fenerbahçe'nin hayallerini süsleyen Gabigol konusunda Flamengo ile yapılan pazarlıklarda bir türlü ilerleme sağlanamadı.
Yıldız futbolcunun menajeriyle yürütülen görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmasına rağmen Brezilya ekibi, takımın en önemli oyuncusu olarak gördüğü Gabigol'u astronomik bir teklif gelmediği sürece kaybetmek istemiyor.
Fenerbahçe'nin bonservisinin yarısını alma önerisi, Kırmızı-Siyahlılar tarafından geri çevrildi. Flamengo'nun sadece Diego Rossi'nin yanı sıra 15 milyon euroluk bir teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Ancak bu kadar yüksek rakam ödemeyi düşünmeyen Fenerbahçe'nin beklemeye geçtiği kaydedildi.
Yıldız futbolcunun menajeriyle yürütülen görüşmelerde prensip anlaşmasına varılmasına rağmen Brezilya ekibi, takımın en önemli oyuncusu olarak gördüğü Gabigol'u astronomik bir teklif gelmediği sürece kaybetmek istemiyor.
Fenerbahçe'nin bonservisinin yarısını alma önerisi, Kırmızı-Siyahlılar tarafından geri çevrildi. Flamengo'nun sadece Diego Rossi'nin yanı sıra 15 milyon euroluk bir teklife sıcak bakabileceği belirtildi. Ancak bu kadar yüksek rakam ödemeyi düşünmeyen Fenerbahçe'nin beklemeye geçtiği kaydedildi.