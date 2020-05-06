Fenerbahçe fikstür, kalan maçlar, puan durumu

2019/20 sezonu Süper Lig Fenerbahçe fikstürü, puan durumu ve tüm detaylar burada. Sizce kalan 8 maçta Fenerbahçe kaç puan toplar ve ligi kaçıncı sırada bitirir?

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe fikstür, kalan maçlar, puan durumu
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06 Mayıs 2020 15:41
12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig'de Fenerbahçe'nin fikstürü futbol severler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları ve 2019-2020 sezonu fikstürü...

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe-Kayserispor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ç.Rizespor

SÜPER LİG PUAN DURUMU



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