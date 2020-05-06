Fenerbahçe fikstür, kalan maçlar, puan durumu

12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig'de Fenerbahçe'nin fikstürü futbol severler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları ve 2019-2020 sezonu fikstürü...
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın