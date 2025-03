Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe , sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile puan farkı bir maç eksiğiyle 9 oldu.Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin 75. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.Fenerbahçe, ligdeki puanını 62 yaptı. Samsunspor ise 51 puana yükseldi.Fenerbahçe, milli aranın ardından Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.1-Galatasaray: 71 puan-27 maç2-Fenerbahçe: 62 puan-26 maç3-Samsunspor 51 puan-27 maçTrendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Rangers maçının ilk 11'ine göre rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Rangers maçının ilk 11'ine göre 5 oyuncuyu rotasyonda kullandı.Rangers maçına ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Samsunspor müsabakasına yedek kulübesinde başladı.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de değerlendirdi.Reeder Samsunspor karşısında kalede Dominik Livakovic'e görev veren Mourinho, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Alexander Djiku'dan oluşturdu. Orta alanda Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues oynarken, kanatlarda Oğuz Aydın ve Filip Kostic yer aldı. Serbest oyuncu olarak Dusan Tadic şans bulurken, gol yollarında Anderson Talisca ile Edin Dzeko tercih edildi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü.Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi.İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcuları Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun, Reeder Samsunspor karşısında kadroya dahil edilmedi.Her iki oyuncunun da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı öğrenildi.Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ile Levent Mercan kadroya dahil edildi.Sakatlığını atlattıktan sonra Rangers maçı kamp kadrosunda yer alan İsmail, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı.Her iki oyuncu da Rangers dönüşü tek idmanla takımda çalışmasına rağmen yedekler arasında yer aldı.Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı.Karşılaşma öncesinde Çanakkale türküsü çalınırken, koreografi gösterisi gerçekleştirildi.Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadele düşük tempo ile başladı. İki takım, karşılaşmanın ilk dakikalarında tehlikeli atak yapmakta zorlandı.Fenerbahçe, mücadelenin 18. dakikasında rakip kaleyi yokladı. Bu dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, topla birlikte içeri kat etti ve şutunu çekti. Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, Oğuz'un bu şutunu kurtardı.Samsunspor, mücadelenin 25. dakikasında bir penaltı itirazında bulundu.Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Carlos Holse, Sofyan Amrabat ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Samsunsporlu futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.Hakem Cihan Aydın, pozisyona 'devam' işareti yaptı. Maçın Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski'den de herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi.Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.Fenerbahçe, karşılaşmanın 49. dakikasında penaltı bekledi.Bu dakikada Filip Kostic'in ceza sahası içinden vuruşu Zeki Yavru'dan geri döndü. Fenerbahçeli oyuncular, hakem Cihan Aydın'a elle oynama ve penaltı itirazında bulundu.Hakem Cihan Aydın, kısa bir süre VAR'la konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın 58. dakikasında üç değişiklik birden yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Filip Kostic kenara geldi. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve Bright Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 58. dakikada yaptığı değişiklilerin ardından 71'de bir kez daha oyuna müdahalede bulundu.Sarı-lacivertlilerde 71. dakikada İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu ve Alexander Djiku kenara geldi.Fenerbahçe, karşılaşmanın 73. dakikasında gole çok yaklaştı. Oğuz Aydın'ın sol kanattan ortasında Sebastian Szymanski, arka direkte boş kaldı. Polonyalı futbolcunun futbolcunun kafa vuruşu direkten dışarıya gitti.Fenerbahçe, Szymanski'nin pozisyonunun ardından gole bir kez daha yaklaştı. 74. dakikada rakip ceza sahasına gelen ortada iyi yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşu doğrudan dışarıya gitti.Samsunspor, 75. dakikada 10 kişi kaldı. 4. dakikada sarı kart gören Marius, 75. dakikada hakem Cihan Aydın'a itirazları ve hakem Aydın'a dokunmasının ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 82. dakikada son hamlesini yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu ve Mert Müldür kenara geldi.Fenerbahçe, kalan dakikalarda Samsunspor kalesine yüklendi. 10 kişi kalan Samsunspor ise tüm hatlarıyla topun arkasına geçti. Fenerbahçe - Samsunspor maçında gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.18. dakikada Fred'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayı önüne gelerek uzaktan sert vurdu ancak kaleci Okan Kocuk uzanarak gole engel oldu.36. dakikada Fenerbahçe yine Oğuz Aydın'la etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz, ceza sahası içine kat edip sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.54. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Talisca sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.73. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın topu rakip ceza sahasına taşıyıp arka direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp auta çıktı.74. dakikada Oğuz Aydın'ın pasıyla soldan son çizgiye inen Szymanski, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.75. dakikada Reeder Samsunspor 10 kişi kaldı. Yaşanan faul pozisyonunun ardından Mouandilmadj, hakem Cihan Aydın'ın koluna müdahalede bulununca, Cihan Aydın bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.90. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Mert Hakan Yandaş kullandı. Kale sahası içinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.90+2. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında arka direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci, kale önündeki Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta gitti.90+7. dakikada sağdan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından Dzeko kafayı vurdu ancak Okan Kocuk son anda köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.ÜlkerCihan Aydın, Esat Sancaktar, Hakan YemişkenLivakovic, Mert Müldür (Dk. 82 Mert Hakan Yandaş), Skriniar, Djiku (Dk. 71 İrfan Can Kahveci), Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic (Dk. 59 Osayi-Samuel), Tadic (Dk. 58 Szymanski), Talisca (Dk. 58 En-Nesyri), DzekoOkan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 67 Dimata), Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola, Celil Yüksel (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Bennasser, Schindler, Holse, Emre Kılınç (Dk. 67 Muja (Dk. 90 Bedirhan Çetin), MouandilmadjDk. 75 Mouandilmadj (Reeder Samsunspor)Dk. 12 Celil Yüksel, Dk. 76 Zeki Yavru, Dk. 79 Okan Kocuk (Reeder Samsunspor), Dk. 76 Jose Mourinho (Teknik direktör) (Fenerbahçe)