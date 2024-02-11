Fenerbahçe, evinde 4. kez puan kaybetti

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe iç sahada bu sezon 4. kez puan kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, evinde 4. kez puan kaybetti
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11 Şubat 2024 22:20
Son güncelleme 11 Şubat 2024 22:22
Fenerbahçe, bu sezon puan kayıplarını taraftarı önünde yaşıyor.

Ligde bu sezon deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada sadece bir beraberlikle 2 puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, evinde ise olumsuz bir görüntü sergiliyor.

İç sahada ligde 13. maçına çıkan Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenilirken, Galatasaray ve Yılport Samsunspor ile berabere kalmıştı.

Alanyaspor karşılaşması öncesinde ligde Kadıköy'de 7 puan kaybı bulunan sarı-lacivertliler, rakibiyle berabere kalarak 9. puan kaybını yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon puan kaybı yaşadığı 5 maçın 4'ünü iç sahada yaşamış oldu.

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