30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Fenerbahçe, elit kategorisine yükseldi!

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonundan itibaren Adidas'ın "Yerel Elit Takımı" kategorisinde yer alacak.

calendar 30 Eylül 2025 09:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, 2026-27 sezonundan itibaren Adidas'ın "Yerel Elit Takımı" olacak.

Bu yükseltme sayesinde kulüp; Otantik formalar, trefoil logolu deplasman formaları, uzun kollu seçenekler ve özel koleksiyonlar alacak.

Fenerbahçe, Adidas piramidinde AS Roma, Newcastle United, Aston Villa ve Celtic gibi kulüplerle aynı seviyeye yükselecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
