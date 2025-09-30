Fenerbahçe, elit kategorisine yükseldi!

Fenerbahçe, 2026-27 sezonundan itibaren Adidas'ın "Yerel Elit Takımı" olacak.
Bu yükseltme sayesinde kulüp; Otantik formalar, trefoil logolu deplasman formaları, uzun kollu seçenekler ve özel koleksiyonlar alacak.
Fenerbahçe, Adidas piramidinde AS Roma, Newcastle United, Aston Villa ve Celtic gibi kulüplerle aynı seviyeye yükselecek.
