Fenerbahçe, Efeler Ligi'ne galibiyetle başladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2022-2023 sezonu açılış maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçın ilk seti 21-25 geride tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, ikinci sette 4-5'lik skorun ardından etkili hücumlar ve bloklarla bulduğu 4 sayılık seriyle farkı 3 sayıya yükseltti: 8-5. Konuk ekibin 12-9'luk skor sonrası aldığı molanın ardından rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, seti 25-17 kazandı. Üçüncü sete de iyi başlayan Fenerbahçe, rahat oynadığı bu seti de 25-14 kazandı. Dördüncü seti 20-25 geride tamamlayan Fenerbahçe; büyük çekişmeye sahne olan son seti 15-13, maçı da 3-2 kazanarak sezona galibiyetle başladı.



Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Ferreira, Ahmet Tümer, Lakrani (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, İzzet Ünver, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Peric)

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Osmany Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Hilmi Şahin, Andaç Kapan, Taha Erden, Murat Karakaya)

Setler: 21-25, 25-17, 25-14, 20-25, 15-13

Süre: 123 dakika (26, 25, 22, 28, 22)





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