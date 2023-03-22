Fenerbahçe, dostluk maçında Zenit'i konuk edecek

Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Zenit ile bir hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, dostluk maçında Zenit'i konuk edecek
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22 Mart 2023 12:41
Fenerbahçe, milli maç arasında 23 Mart Perşembe günü Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.

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