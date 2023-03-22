Fenerbahçe, dostluk maçında Zenit'i konuk edecek

Fenerbahçe, milli maç arasında 23 Mart Perşembe günü Rusya'nın Zenit takımını özel maçta konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.
Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertlilerde karşılaşma öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.
Müsabakanın geliri afet bölgesindeki vatandaşlara bağışlanacak.
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