Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde artık sona yaklaştı. Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe, Livakovic transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.
Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla adından söz ettiren kaleci Dominik Livakovic için Fenerbahçe, kulübü Dinamo Zagreb'i ikna etti. Sarı lacivertli takımın bir süredir pazarlıklar yürüttüğü Livakovic için 6 milyon euroluk teklif yetersiz kaldı. Dinamo Zagreb'in 10 milyon euro'da diretmesi nedeniyle mesafe kaydedemeyen sarı-lacivertliler, son olarak teklifini 9 milyon euro'ya yükseltti.
FENERBAHÇE, LİVAKOVİC TRANSFERİ İÇİN ANLAŞTI
Dominik Livakovic ile sözleşme şartlarında anlaşan Fenerbahçe, Hırvat kulübüyle yeniden masaya oturdu. Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin 9 milyon euroluk teklifine olumlu yaklaştı. Transfer yarışında Villarreal'in önüne geçen Fenerbahçe, kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapmaya hazırlanıyor.
DOMİNİK LİVAKOVİC KİMDİR?
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı.
2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.
Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla adından söz ettiren kaleci Dominik Livakovic için Fenerbahçe, kulübü Dinamo Zagreb'i ikna etti. Sarı lacivertli takımın bir süredir pazarlıklar yürüttüğü Livakovic için 6 milyon euroluk teklif yetersiz kaldı. Dinamo Zagreb'in 10 milyon euro'da diretmesi nedeniyle mesafe kaydedemeyen sarı-lacivertliler, son olarak teklifini 9 milyon euro'ya yükseltti.
FENERBAHÇE, LİVAKOVİC TRANSFERİ İÇİN ANLAŞTI
Dominik Livakovic ile sözleşme şartlarında anlaşan Fenerbahçe, Hırvat kulübüyle yeniden masaya oturdu. Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin 9 milyon euroluk teklifine olumlu yaklaştı. Transfer yarışında Villarreal'in önüne geçen Fenerbahçe, kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapmaya hazırlanıyor.
DOMİNİK LİVAKOVİC KİMDİR?
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı.
2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.