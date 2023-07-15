, Hırvat kaleci'in transferinde artık sona yaklaştı.ile Fenerbahçe, Livakovic transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla adından söz ettiren kaleci Dominik Livakovic için Fenerbahçe, kulübü Dinamo Zagreb'i ikna etti. Sarı lacivertli takımın bir süredir pazarlıklar yürüttüğü Livakovic için 6 milyon euroluk teklif yetersiz kaldı. Dinamo Zagreb'in 10 milyon euro'da diretmesi nedeniyle mesafe kaydedemeyenTransfer yarışında Villarreal'in önüne geçen Fenerbahçe, kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapmaya hazırlanıyor.Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı.2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.