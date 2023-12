5. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atağı Beşiktaş gerçekleştirdi. Sol kanatta topla buluşan Rebic, Osayi-Samuel'den sıyrılıp kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gedson Fernandes meşin yuvarlağı az farkla üstten dışarı yolladı.



8. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topu alan İrfan Can Kahveci, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya ortaladı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.



10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası içinde müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Tecrübeli golcü yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 0-1.



21. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Djiku'nun geri pası vermek istediği sırada topu kapan Cenk Tosun, sağdan ceza sahasına girip Samet Akaydin'i çalımladı ancak yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.



24. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Chamberlain, meşin yuvarlağı sağ köşeye göndererek skoru eşitledi: 1-1.



37. dakikada Onur Bulut'un savunmadan uzaklaştırmak istediği top Ferdi Kadıoğlu'nda kaldı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci'nin gelişine vuruşu, üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



45+7. dakikada Szymanski'nin pasında sağ tarafta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Mert Günok bu pozisyonda gole izin vermedi.



Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



46. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada boşta kalan topa penaltı noktası üzerinden Fred vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



60. dakikada ceza sahası içinde Bailly'nin Szymanski'ye yaptığı hareket sonrasında VAR uyarısının ardından hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu yeniden izleyerek penaltı noktasını gösterdi.



63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 1-2.



65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Crespo, İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcu sağdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak Mert Günok topu kornere tokatladı.



70. dakikada sağdan kazanılan korner atışını İrfan Can Kahveci kullandı. Ceza sahası içinde yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda müsait pozisyondaki Tadic topu ıska geçti, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.



73. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dzeko, kale sahasına hareketlenen Szymanski'ye yerden gönderdi. Bu futbolcu kayarak vurmak istedi ancak meşin yuvarlağı ıska geçti.



75. dakikada Beşiktaş ceza sahası önünde topla buluşan Szymanski, Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan bu pozisyonda Tayfur Bingöl'e direkt kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, kırmızı kartı iptal ederek sarı karta çevirdi.



90+1. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. VAR uyarısı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan, Szymanski'nin ceza sahası içinde yaptığı ortada Bailly'nin elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.



90+2. dakikada topun başına geçen Tadic'in vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi. Dönen topu Fred tamamladı ancak Mert bu pozisyonda da başarılıydı.



90+6. dakikada fark 2'ye çıktı. Batshuayi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Yüksek, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcu gelişine plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.



Mücadele sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Tüpraş



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu



Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Dk. 80 Zaynutdinov), Bailly, Amartey, Umut Meraş (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Necip Uysal, Gedson Fernandes (Dk. 39 Salih Uçan), Muleka (Dk. 80 Ghezzal), Chamberlain, Rebic (Dk. 64 Aboubakar), Cenk Tosun



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 90+ Mert Müldür), Samet Akaydin, Djiku (Dk. 84 Oosterwolde), Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred (Dk. 90+3 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 90+3 Batshuayi)



Goller: Dk. 10 Dzeko, Dk. 63 Tadic (Penaltıdan), Dk. 90+6 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 24 Chamberlain (Penaltıdan) (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 21 Samet Akaydin, Dk. 21 Dzeko, Dk. 23 Fred, Dk. 45+2 İsmail Kartal (Teknik direktör), Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 23 Rebic, Dk. 52 Salih Uçan, Dk. 75 Mert Günok, Dk. 78 Tayfur Bingöl, Dk. 90+7 Necip Uysal (Beşiktaş)





Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-1 kazanırken goller; 10. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+6'da Sebastian Szymanski kaydetti.Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade Chamberlain kaydetti.Bu sonuçla birlikte puanını 40'a yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Beşiktaş 26 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırlarken Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiye Mert Günok, Onur Bulut, Eric Bailly, Daniel Amartey, Umut Meraş, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Alex-Oxlade Chamberlain, Jackson Muleka, Ante Rebic ve Cenk Tosun ilk 11'iyle başladı.Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Tayfur Bingöl ve Semih Kılıçsoy yer aldı.Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Hadziahmetovic, Salih Uçan, Zaynutdinov ve Aboubakar'ı yedeğe çekerken, Omar Colley ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.Çalımbay, bu oyuncuların yerine Bailly, Amartey, Chamberlain, Rebic ve Cenk Tosun'u ilk 11'de görevlendirdi.Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'a derbide ilk 11'de yer vermeyerek büyük bir sürprize imza attı.Deneyimli teknik adam, son yapılan MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de oynattığı Aboubakar'ı Fenerbahçe karşısında kulübede oturttu.Çalımbay, ileri uçta Vincent Aboubakar'ın yerine milli futbolcu Cenk Tosun'u tercih etti.Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, kaptan Necip Uysal'ı derbide orta sahada görevlendirdi.Çalımbay, bu sezon çoğunlukla stoperde görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe karşılaşmasında orta sahada oynattı.Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Eric Bailly, 4 maç sonra forma giydi.Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 1 müsabakada görev yapamayan Fildişi Sahilli stoper, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almadı.Tedavileri devam eden Omar Colley, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, kadroya dahil edilmedi.Beşiktaş Kulübü, derbi maçtan önce eski oyuncuları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson'ı onurlandırdı.Siyah-beyazlı kulüpte başkan Hasan Arat ve son seçimde başkanlık yarışını kaybeden Serdal Adalı, Quaresma ile Hutchinson'a plaket takdim etti.Taraftarlar, iki efsane oyuncuları için tezahüratlarda bulundu.Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşadı.Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verdi.Derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Sivasspor maçı ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada Sivasspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi yedeğe çekerken, bu ismin yerine sakatlığını atlatan Alexander Djiku'yu sahaya sürdü.Kalede yine Dominik Livakovic'e şans veren 62 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'i görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Sebastian Syzmanski ve Dusan Tadic'i oynattı. Kartal, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, derbiyle uzun süre sonra formasına kavuştu.Son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 Avrupa ve 5 lig olmak üzere 7 maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.Öte yandan tıpkı Djiku gibi uzun süreli sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da müsabaka kadrosunda yer aldı.Müsabakaya yedekte başlayan Mert Hakan Yandaş, 7'si lig, 3'ü Avrupa olmak üzere toplamda 10 maç kaçırmıştı. Tecrübeli oyuncu, son olarak 5 Ekim'de oynanan Spartak Trnava müsabakasında forma giymişti.Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, maç kadrosunda yer almadı.Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalarını sürdüren 33 yaşındaki futbolcu, takımla idmana çıkmaması sebebiyle teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde 3 oyuncusundan yararlanamadı.Deneyimli teknik adam, sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc ile henüz hazır olmayan Serdar Aziz'i derbide değerlendiremedi.Kartal, bu oyuncuların yanı sıra Ryan Kent ve Umut Nayir'i 21 kişilik kadroda tercih etmedi.Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alan 1814 sarı-lacivertli taraftar, karşılaşmayı yerinde takip etti.Fenerbahçe taraftarları, takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti.Maçın 5. dakikasında sol kanatta Osayi'den sıyrılan Ante Rebic'in ortasına yakın direkte Gedson kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.Maçın 8. dakikasında sağ kanattan İrfan Can'ın yaptığı ortaya arka direkte Edin Dzeko kafayı vurdu. Kaleye doğru süzülen top direğin yanından auta gitti.Fenerbahçe maçın 10. dakikasında Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti. Sol çaprazda boş pozisyonda topla buluşan Dusan Tadic'in kale ağzına çevirdiği topa hareketlenen Edin Dzeko, yakın mesafeden topa dokunarak takımını 1-0 öne geçirdi.Maçın 21. dakikasında Djiku'nun pas hatasıyla sağ çaprazdan ceza alanına girmek isterken Samet Akaydin'in müdahalesi ile yerde kalan Cenk Tosun, Beşiktaş'a penaltı kazandırdı. 24. dakikada topun başına geçen Chamberlain skoru 1-1'e getirdi.Pozisyonun ardından sarı kart gören Samet Akaydin'in yanı sıra itirazlarda bulunan Edin Dzeko, Ante Rebic ve Fred de sarı kartla cezalandırıldı.Maçın 37. dakikasında Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ön direğe yaptığı ortaya hareketelenen İrfan Can Kahveci'nin gelişine vuruşunda top üst direkten geri geldi.Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Gedson Fernandes maçın 39. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı. Gedson'un yerine Beşiktaş'ta oyuna giren isim Salih Uçan oldu.İlk yarının son anlarında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu ile Jackson Muleka arasındaki mücadeleye faul kararı çıkması sonrası yaptığı itirazlardan dolayı sarı kart gördü.Maça iki kez kendini yere bırakan Umut'un sakatlığının ardından sağlık ekipleri oyuna dahil oldu ve Umut'un oyuna devam edemeyeceğini kenar yönetimine iletti.Fenerbahçe, Beşiktaş ile Tüpraş Stadyumu'nun oynadığı maçın 60. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Sebastian Szymanski topla buluştuktan sonra Bailly'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan önce oyunu devam ettirdi. Top oyun alanı dışına çıktıktan sonra Hakem Karaoğlan oyunu durdurdu.VAR hakemi Özgür Yankaya, inceleme tavsiyesi verdi ve Karaoğlan, kısa bir süre izledikten sonra penaltıyı işaret etti. 63. dakikada topun başına geçen Dusan Tadic, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.Beşiktaş'ta maçın 75. dakikasında savunma arkasına sarkan Szymanski'yi düşüren Tayfur Bingöl, direkt kırmızı kart gördü.VAR'dan gelen uyarı sonrası Atilla Karaoğlan pozisyonu VAR'da izledikten sonra kırmızı kartı sarı karta çevirdi.Maçın 90+2. dakikasında VAR'dan gelen uyarıyla Fenerbahçe ikinci kez penaltı kazandı. Bailly'nin elle oynaması sonrası topun başına geçen Dusan Tadic'in penaltısını kaleci Mert Günok kurtardı.Maçın 90+6. dakikasında Sebastian Szymanski ceza alanı dışından çok sert bir plase vurarak durumu 3-1'e getirdi.