Fenerbahçe derbide kazandı avantajı aldı

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Turgut Işık, Barış Turgut



Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 12, Howard 19, Meesseman 6, Anderson 8, Collier 20, Alperi Onar 13, Tilbe Şenyürek 5, İdil Saçalır, Duygu Özen



Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 10, McCovan 4, Meltem Yıldızhan 12, Hartley 14, Vanloo 14, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz 2, Harrigan 6, Harika Gözde Eldaş, Yağmur Kübra Taşar



1. Periyot: 22-20



Devre: 41-38



3. Periyot: 61-45









ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.Mücadeleye iki takım da düşük isabet yüzdesiyle başladı. Fenerbahçe Alagöz Holding hem savunma hem de hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kurarken ilk 5 dakikalık bölümde farkı 7 sayıya yükseltti: 9-2.Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Vanloo ve Hartley, üst üste 3 dış atıştan bulduğu 9 sayıyla sarı-kırmızılı ekip öne geçti: 9-11.Mücadele karşılıkla basketlerle uzun süre berabere giderken, Fenerbahçe Alagöz Holding son hücumda Sevgi Uzun'la pota altında sayı bularak periyodu 22-20 önde tamamladı.İkinci çeyreğe etkili başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 3 dakikalık bölümde 9-1'lik seri yakalayarak skoru 23-29'a getirdi.Hızlı hücuma dönen ve pota altında rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Alagöz Holding, elde ettiği 14-3'lük seriyle yeniden öne geçti: 37-32.Kalan sürede iki takım da karşılıklı basketler bulurken ilk devre ev sahibi takımın 41-38'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.İkinci devreye iyi başlayan taraf Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Howard ve Collier ile rakip pota altında etkili olan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 13 sayıya yükseltti: 56-43. Fenerbahçe Alagöz Holding, son çeyreğe 61-45 önde girdi.Dördüncü periyotta skoru korumayı başaran ev sahibi ekip, parkeden 83-66 galip ayrıldı.Fenerbahçe Alagöz Holding bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşan takım, finalde ÇBK Mersin'in rakibi olacak. Serinin ikinci müsabakası, 2 Nisan Salı saat 20.30'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak.