Fenerbahçe deplasmanda durdurulamıyor!

Bu sezon ligde rakip sahada hiç kaybetmeyen Sarı-Lacivertliler, son puan kaybını Adana Demirspor deplasmanında yaşadı. Avrupa'nın beş büyük liginde F.Bahçe'nin bu serisinde yaklaşabilen olmadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe deplasmanda durdurulamıyor!
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19 Şubat 2024 13:01
Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, rakiplerine konuk olduğu maçlardaki galibiyet serisi ile dikkat çekiyor.

Bu sezon ligde iç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 4'ünde toplam 9 puan kaybeden Sarı-Lacivertliler, deplasmanda sadece 1 kere puan kaybı yaşadı. Kadıköy'de Trabzonspor'a kaybeden Kanarya; Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor karşısında 1 puana razı oldu.

CITY VE LEVERKUSEN'İ GEÇTİ

Fenerbahçe, deplasmanda ise sadece Adana Demirspor ile berabere kaldı. Bu puan kaybının ardından konuk olduğu 7 rakibini de mağlup etmeyi başardı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de böyle bir seri yakalayan takım olmadı. Bu alanda sarı-lacivertliler ilk sırada yer alıyor. İkinci basamakta ise; dış sahada oynadıkları son 4 karşılaşmayı kazanan Alman devi Bayer Leverkusen ile İngiliz devi Manchester City var.

BİR SONRAKİ RAKİP HATAY

Deplasmandaki galibiyet serisi ile fark yaratan İsmail Kartal'ın takımı, 3 Mart'ta Hatay deplasmanına çıkacak. Bir sonraki dış saha mücadelesini ise ligin ilk yarısında evinde puan kaybettiği Trabzonspor'a karşı verecek.

Karadeniz ekibinin ardından F.Bahçe'nin ligde deplasmanda oynayacağı maçlar sırasıyla şöyle; Karagümrük, Sivas, Konya ve Galatasaray. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kalan tüm maçlarını kazanarak rekor kırmak istiyor. 

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