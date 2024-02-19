Fenerbahçe deplasmanda durdurulamıyor!

Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, rakiplerine konuk olduğu maçlardaki galibiyet serisi ile dikkat çekiyor.
Bu sezon ligde iç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 4'ünde toplam 9 puan kaybeden Sarı-Lacivertliler, deplasmanda sadece 1 kere puan kaybı yaşadı. Kadıköy'de Trabzonspor'a kaybeden Kanarya; Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor karşısında 1 puana razı oldu.
CITY VE LEVERKUSEN'İ GEÇTİ
Fenerbahçe, deplasmanda ise sadece Adana Demirspor ile berabere kaldı. Bu puan kaybının ardından konuk olduğu 7 rakibini de mağlup etmeyi başardı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de böyle bir seri yakalayan takım olmadı. Bu alanda sarı-lacivertliler ilk sırada yer alıyor. İkinci basamakta ise; dış sahada oynadıkları son 4 karşılaşmayı kazanan Alman devi Bayer Leverkusen ile İngiliz devi Manchester City var.
BİR SONRAKİ RAKİP HATAY
Deplasmandaki galibiyet serisi ile fark yaratan İsmail Kartal'ın takımı, 3 Mart'ta Hatay deplasmanına çıkacak. Bir sonraki dış saha mücadelesini ise ligin ilk yarısında evinde puan kaybettiği Trabzonspor'a karşı verecek.
Karadeniz ekibinin ardından F.Bahçe'nin ligde deplasmanda oynayacağı maçlar sırasıyla şöyle; Karagümrük, Sivas, Konya ve Galatasaray. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kalan tüm maçlarını kazanarak rekor kırmak istiyor.
Bu sezon ligde iç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 4'ünde toplam 9 puan kaybeden Sarı-Lacivertliler, deplasmanda sadece 1 kere puan kaybı yaşadı. Kadıköy'de Trabzonspor'a kaybeden Kanarya; Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor karşısında 1 puana razı oldu.
CITY VE LEVERKUSEN'İ GEÇTİ
Fenerbahçe, deplasmanda ise sadece Adana Demirspor ile berabere kaldı. Bu puan kaybının ardından konuk olduğu 7 rakibini de mağlup etmeyi başardı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de böyle bir seri yakalayan takım olmadı. Bu alanda sarı-lacivertliler ilk sırada yer alıyor. İkinci basamakta ise; dış sahada oynadıkları son 4 karşılaşmayı kazanan Alman devi Bayer Leverkusen ile İngiliz devi Manchester City var.
BİR SONRAKİ RAKİP HATAY
Deplasmandaki galibiyet serisi ile fark yaratan İsmail Kartal'ın takımı, 3 Mart'ta Hatay deplasmanına çıkacak. Bir sonraki dış saha mücadelesini ise ligin ilk yarısında evinde puan kaybettiği Trabzonspor'a karşı verecek.
Karadeniz ekibinin ardından F.Bahçe'nin ligde deplasmanda oynayacağı maçlar sırasıyla şöyle; Karagümrük, Sivas, Konya ve Galatasaray. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kalan tüm maçlarını kazanarak rekor kırmak istiyor.