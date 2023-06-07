Fenerbahçe'den Zoran Terzic'e teşekkür mesajı

Fenerbahçe, yollarını ayırdığı başantrenör Zoran Terzic için teşekkür mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe'den Zoran Terzic'e teşekkür mesajı
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07 Haziran 2023 13:57
Fenerbahçe Kulübü, yollarını ayırdığı kadın voleybol takımı başantrenörü Zoran Terzic için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Terzic ile yolların ayrıldığı hatırlatılarak, "Sarı Melekler ile birlikte 2022-2023 sezonunda kazandığımız Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi şampiyonluğumuzda takımımızın başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzic'e, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zoran Terzic, 2018-2019'da başına geçtiği sarı-lacivertli ekipte 5 yıl görev aldı.

STEFANO LAVARINI İLE EL SIKIŞILDI

Öte yandan Sarı- lacivertliler, yeni başantrenörünü Çizme'de buldu. Novara'nın başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini ile el sıkışıldı.

İtalyan çalıştırıcı aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

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