Fenerbahçe'den Zoran Terzic'e teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü, yollarını ayırdığı kadın voleybol takımı başantrenörü Zoran Terzic için teşekkür mesajı yayımladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Terzic ile yolların ayrıldığı hatırlatılarak, "Sarı Melekler ile birlikte 2022-2023 sezonunda kazandığımız Şampiyonlar Kupası ve Sultanlar Ligi şampiyonluğumuzda takımımızın başantrenörlüğünü yapan Zoran Terzic'e, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Zoran Terzic, 2018-2019'da başına geçtiği sarı-lacivertli ekipte 5 yıl görev aldı.



STEFANO LAVARINI İLE EL SIKIŞILDI



Öte yandan Sarı- lacivertliler, yeni başantrenörünü Çizme'de buldu. Novara'nın başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini ile el sıkışıldı.



İtalyan çalıştırıcı aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da görev yapıyor.



