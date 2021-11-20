Fenerbahçe'den Yaw Yeboah harekatı

Fenerbahçe'nin Wisla Krakow'da oynayan 24 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Yaw Yeboah'ın transferi için harekete geçtiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den Yaw Yeboah harekatı
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20 Kasım 2021 00:13
Fenerbahçe'nin Ocak ayında Wisla Krakowlu kanat oyuncusu Yaw Yeboah'ı alarak hücum hattına takviye yapacağı iddia edildi.

Ghanasoccer.net'in haberine göre Fenerbahçe'nin Wisla Krakowlu oyuncunun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Geçen Ağustos'ta Polonya'da Ayın oyuncusu seçilen Yeboah'ın yükselen performansının dikkat çektiği ve Fenerbahçe tarafından oyuncunun transferi için pazarlıkların başladığı aktarıldı.

Kariyerinde ilk çıkışını 2014'te Gana'daki Right to Dream takımından Manchester City altyapısına transfer olarak yapan 24 yaşındaki oyuncu, daha sonra kiralık olarak Lille, Twente ve Real Oviedo'da oynadı. Daha sonra bonservisi İspanya'da Numancia tarafından alınan Yeboah, Celta Vigo'ya kiralandıktan sonra 2020'de Wisla Krakow tarafından satın alıntı.

Ganalı oyuncu bu sezon çıktığı toplam 16 maçta 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.




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