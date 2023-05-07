Fenerbahçe'den TFF'ye 28 şampiyonluk göndermesi!

Türkiye Futbol Federasyonu, kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa için özel tasarımlar yapıldığını açıkladı. Fenerbahçe cephesinden TFF'ye gönderme geldi.
1959 senesi öncesindeki şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe Kulübü, TFF'nin paylaşımında yer alan "Kupalarda 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidildi." açıklamasına tepki gösterdi.
28 şampiyonluğunun olduğunu söyleyen ve bunun tescillenmesi için uzun bir süre süre önce TFF'ye başvuran Fenerbahçe Kulübü, kupa paylaşımının ardından harekete geçti.
Fenerbahçe'nin yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "100. yılını kutlayacaksın, ona özel kupa tasarlayacaksın, yaşınla gurur duyacaksın sonra gidip 100 yılın istediğin bölümlerini kayda alacaksın! Yok öyle!" ifadelerini kullandı.
Bu arada Fenerbahçeli yöneticilerden Fethi Pekin, 28 şampiyonluklarının olduğunu belirterek, gelecek sezon maçlara 5 yıldızlı formayla çıkacaklarını duyurdu. (Fethi Pekin'in açıklamaları için tıklayın!)
1959 senesi öncesindeki şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe Kulübü, TFF'nin paylaşımında yer alan "Kupalarda 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidildi." açıklamasına tepki gösterdi.
28 şampiyonluğunun olduğunu söyleyen ve bunun tescillenmesi için uzun bir süre süre önce TFF'ye başvuran Fenerbahçe Kulübü, kupa paylaşımının ardından harekete geçti.
Fenerbahçe'nin yöneticilerinden Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "100. yılını kutlayacaksın, ona özel kupa tasarlayacaksın, yaşınla gurur duyacaksın sonra gidip 100 yılın istediğin bölümlerini kayda alacaksın! Yok öyle!" ifadelerini kullandı.
Bu arada Fenerbahçeli yöneticilerden Fethi Pekin, 28 şampiyonluklarının olduğunu belirterek, gelecek sezon maçlara 5 yıldızlı formayla çıkacaklarını duyurdu. (Fethi Pekin'in açıklamaları için tıklayın!)
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