Fenerbahçe'den TFF'ye 28 şampiyonluk göndermesi!

Sertaç Komsuoğlu

Fethi Pekin

Türkiye Futbol Federasyonu, kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa için özel tasarımlar yapıldığını açıkladı. Fenerbahçe cephesinden TFF'ye gönderme geldi.1959 senesi öncesindeki şampiyonlukların sayılmasını isteyen Fenerbahçe Kulübü, TFF'nin paylaşımında yer alan "Kupalarda 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidildi." açıklamasına tepki gösterdi.28 şampiyonluğunun olduğunu söyleyen ve bunun tescillenmesi için uzun bir süre süre önce TFF'ye başvuran Fenerbahçe Kulübü, kupa paylaşımının ardından harekete geçti.Fenerbahçe'nin yöneticilerinden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "" ifadelerini kullandı.Bu arada Fenerbahçeli yöneticilerden, 28 şampiyonluklarının olduğunu belirterek, gelecek sezon maçlara 5 yıldızlı formayla çıkacaklarını duyurdu.