Fenerbahçe'den Szymanski için emoji ile yalanlama

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe 'de, Sebastian Szymanski ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialar camiada büyük yankı uyandırdı.

Bazı haberlerde, yönetimin Polonyalı futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği ve sezon planlamasında yer almadığı ileri sürüldü.

NET BİR YALANLAMA GELDİ

Ancak bu söylentilere Fenerbahçe cephesinden net bir yalanlama geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya üzerinden söz konusu haberi alıntılayarak yalnızca "X" emojisiyle yanıt verdi. Belgü'nün bu kısa ve çarpıcı tepkisi, haberin gerçeği yansıtmadığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Sebastian Szymanski'nin sarı-lacivertli kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.