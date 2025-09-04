04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'den Szymanski için emoji ile yalanlama

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin kadro dışı kaldığı yönündeki haberler yalanlandı. Yönetici Hulusi Belgü, iddiaları sosyal medya üzerinden "X" emojisiyle çürüttü. Polonyalı yıldızın 2027'ye kadar sözleşmesi sürüyor.

calendar 04 Eylül 2025 14:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de, Sebastian Szymanski ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialar camiada büyük yankı uyandırdı.
 
Bazı haberlerde, yönetimin Polonyalı futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği ve sezon planlamasında yer almadığı ileri sürüldü.
 
NET BİR YALANLAMA GELDİ
 
Ancak bu söylentilere Fenerbahçe cephesinden net bir yalanlama geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya üzerinden söz konusu haberi alıntılayarak yalnızca "X" emojisiyle yanıt verdi. Belgü'nün bu kısa ve çarpıcı tepkisi, haberin gerçeği yansıtmadığı şeklinde yorumlandı.
 
Öte yandan Sebastian Szymanski'nin sarı-lacivertli kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
